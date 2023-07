Giappone: è allerta meteo di livello 5 per inondazioni e frane annunciate dalla JMA

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - Le forti piogge che hanno colpito il Giappone sud-occidentale nel fine settimana hanno costretto le autorità meteorologiche a emettere un'allerta spe- ciale per il rischio di gravi catastrofi, come frane e inondazioni. L'Agenzia meteorologica giapponese (JMA) ha emesso l'allerta con un livello 5, il più alto nella scala del Paese per il rischio di altri disastri e danni alla popolazione. La JMA chiede alla popolazione di prestare particolare attenzione a frane e possibili inondazioni. - (PRIMAPRESS)