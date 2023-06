Giallo Qatargate: la Procura Federale Belga mette in stato di fermo Cozzolino ma poi il giudice si dimette

(PRIMAPRESS) - BELGIO - L'eurodeputato Andrea Cozzolino si trova in stato di fermo a Bruxelles nell' ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Lo riferisce il portavoce della procura federale belga al termine di un interrogatorio fiume durato quasi quattro ore tra l'eurodeputato e il giudice istruttore Michel Claise che guida le indagini. A sorpresa però in serata Claise,che avrebbe dovuto confermare il fermo o il rilascio sotto condizioni di Cozzolino, ha deciso "in via cautelare" di lasciare l'inchiesta. Claise è stato il magistrato che ha dato inizio al filone d'inchiesta del Qatargate. - (PRIMAPRESS)