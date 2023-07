Gerusalemme: proteste fuori dalla Knesset per l’approvazione della divisiva riforma di giustizia

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - La Knesset israeliana ha approvato la discussa e contrastata parte della legge sulla giustizia che limita la 'clausola di ragionevolezza', cioè la possibilità per la Corte Suprema di appellarsi al principio di ragionevolezza per bloccare le decisioni dell'esecutivo. La clausola è il punto dolente della riforma giudiziaria che sta spaccando il Paese. L'opposizione ha lasciato l'Aula al grido di "Vergogna". Durante la votazione, gli oppositori hanno manifestato fuori dal palazzo a Gerusalemme e la polizia ha usato gli idranti: 5 in ospedale e 19 arrestati. - (PRIMAPRESS)