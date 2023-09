G20 India: il premier Modi dà il via alla prima sessione del summit su ambiente e sviluppo sostenibile

(PRIMAPRESS) - NEW DELHI (INDIA) - Inizia oggi a New Delhi, in India, il vertice del G20. Il premier indiano,Modi, ha accolto i leader, tra cui la premier Meloni, nel complesso del Bharat Mandapam. Il summit si svolge in una città semi-deserta e blindata per motivi di sicurezza. Due le sessioni di oggi:la prima su ambiente e sviluppo sostenibile,la seconda su salute,istruzione e parità di genere. Meloni interverrà nella prima sessione e successivamente con diversi bilaterali. Fra questi quello con Modi e con il primo ministro cinese Li Qiang che sostituisce Xi-Jinping che non sarà presente al summit. - (PRIMAPRESS)