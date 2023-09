G20 India: dribblato il conflitto russo-ucraino ma deciso uno storico allargamento all’Unione Africana

(PRIMAPRESS) - NEW DELHI - Il G20 di Delhi, iniziato oggi è in corso anche domani, ha trovato l’accordo sulla dichiarazione finale congiunta, anche se non c’è un’aperta condanna all’invasione russa dell’Ucraina, e sarebbe stato impossibile vista la presenza del rappresentate di Mosca al tavolo del vertice. In sostanza si è parlato solo di ripristinare l’export del grano ma tutto si è limitato a questo. Soddisfazione, invece, per l’allargamento della partecipazione dell’Unione Africana, diventando così il secondo blocco regionale a diventare membro permanente dopo l’UE. Anche la nuova adesione all’UA è stata vista come un risultato importante per l’India. Questi dunque i punti salienti annunciato dal premier indiano Modi, dopo un difficile negoziato che ha rischiato fino all’ultimo di fallire. - (PRIMAPRESS)