Fisco Usa contro Microsoft: chiesti 29 miliardi di tasse non pagate ma il colosso hi-tech si difende

USA - L'Internal Revenue Service (Irs), il fisco Usa, ha chiesto a Microsoft di pagare 29 miliardi di dollari in tasse non pagate dal 2004 al 2013. Lo ha riferito la società in una nota nella quale annuncia che farà ricorso. Microsoft ha affermato che la disputa con l'Irs riguarda il trasferimento delle entrate attraverso giurisdizioni internazionali, una pratica chiamata 'condivisione dei costi', utilizzata da molte grandi multinazionali. "Crediamo fermamente di aver agito in conformità con le norme e i regolamenti dell'Irs" hanno dichiarato dal colosso hi-tech americano.