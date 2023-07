FAO: rieletto per il secondo mandato il cinese Qu Dongyu ma è polemica per l’eccessiva “vicinanza” a Pechino

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con una maggioranza schiacciante e solo 14 voti contrari, il cinese Qu Dongyu è stato rieletto direttore generale della Fao, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. E' il suo secondo mandato. 168 voti su 182 Unico candidato all'elezione, la sua conferma era data da molti per scontata ma non è stata indenne da polemiche, innescate da una recente inchiesta della Tv pubblica tedesca Ard secondo cui Qu avrebbe "strumentalizzato" la Fao "a vantaggio di Pechino". Il presidente era stato eletto per la prima volta nel 2019. - (PRIMAPRESS)