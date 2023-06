Esplosione Triton: trovati resti umani tra i rottami sui fondali del Titanic. Si cercherà di capire le cause della tragedia

(PRIMAPRESS) - CANADA - Titan,trovati resti umani tra rottami Presunti resti umani scoperti tra i rottami del sottomarino Titan, imploso domenica scorsa mentre tentava di raggiungere il relitto del transatlantico Titanic a quasi 4.000 metri di profondità nell'oceano Atlantico. Lo riferisce la Guardia costiera americana. I resti, "accuratamente raccolti tra rottami sul luogo dell'incidente", saranno analizzati così come i detriti, che dovrebbero fornire "elementi decisivi per comprendere le cause di questa tragedia", ha dichiarato Jason Neubauer che sta conducendo le indagini. - (PRIMAPRESS)