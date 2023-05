Elezioni Spagna: sconfitta della sinistra di Pedro Sanchez alle amministrative. Per Vox è maggioranza a Siviglia e Valencia

(PRIMAPRESS) - SPAGNA - Doppia sconfitta per i socialisti spagnoli di Pedro Sanchez e suoi alleati di sinistra alle elezioni locali nel Paese iberico: secondo lo scrutinio ormai quasi definitivo dei voti (superiore al 95%), il blocco dei partiti conservatori (Partito Popolare e Vox) ottiene la maggioranza sia a Valencia sia a Siviglia, strappandole ai rivali. In entrambi i casi,visto che nessuna delle due formazioni ha raggiunto la maggioranza assoluta, sarà probilmente necessaria un'intesa per formare un governo amministratvo. - (PRIMAPRESS)