Elezioni Slovacchia: vince il filorusso Robert Fico. Si apre una falla europea nel sostegno ucraino

(PRIMAPRESS) - SLOVACCHIA - Il partito dell'ex primo ministro slovacco filorusso Robert Fico e i suoi socialdemocratici di sinistra hanno vinto le elezioni parlamentari anticipate in Slovacchia, contrariamente alle previsioni. Ora però si apre una crepa filorussa nel fronte europeo per l'Ucraina. Il partito populista Smer che si oppone all'invio di armi a Kiev, tuttavia, non potrà governare da solo e dovrà cercare l'appoggio, ad esempio, dell'ex premier Pellegrini, costretto a dimettersi per lo scandalo seguito all'assassinio di un giornalista che indagava sui legami tra ''ndrangheta e politica slovacca. Il rischio che il nuovo corso della Slovacchia, affiancato all'interruzione dei fondi all'Ucraina, contenuto nel pacchetto dei provvedimenti USA appena firmati da Biden per evitare lo Shhutdown (la paralisi finanziaria della pubblica amministrazione), potrebbe cambiare il volto del conflitto russo-ucraino. - (PRIMAPRESS)