Elezioni Guatemala: vince il progressista Bernardo Arévalo con il 59,1% contro Sandra Torres

(PRIMAPRESS) - GUATEMALA - È il candidato anti-corruzione Bernardo Arévalo, del partito progressista Movimiento Semilla, ad aver vinto le elezioni presidenziali guatemalteche che si sono svolte ieri 20 agosto. Arévalo ha battuto l'ex first lady Sandra Torres in una corsa segnata dai timori di un regresso democratico.

Parlando ai giornalisti poco dopo i risultati elettorali, Arévalo ha detto che la gente ha "parlato ad alta voce. Quello che la gente ci sta gridando è: ‘Basta con tanta corruzione’ – Questa è una dimostrazione del cambiamento di mentalità a cui stiamo assistendo in Guatemala”, ha detto. “I guatemaltechi oggi hanno speranza e stiamo festeggiando nelle strade il recupero del senso di speranza nel nostro Paese”.

Ha aggiunto di aver già ricevuto le telefonate del presidente Alejandro Giammattei che si congratulava con lui per la vittoria e dei presidenti di Messico ed El Salvador.

Con oltre il 95% dei voti contati, Arévalo ha ottenuto il 59,1% dei voti contro il 36,1% di Torres, secondo i dati ufficiali del Tribunale Supremo Elettorale.

Segna una vittoria sbalorditiva per l'ex diplomatico che ha rinvigorito una corsa che è stata afflitta da polemiche dopo che lo stato ha squalificato i candidati dell'opposizione che si erano espressi contro la corruzione, attirando le preoccupazioni dei gruppi per i diritti e degli alleati occidentali. - (PRIMAPRESS)