Elezioni Bulgaria: il partito conservatore Gerb del leader Borrisov in testa con il 26,51%

BULGARIA - Alle elezioni parlamentari in Bulgaria, le quinte in due anni,si conferma in testa con il 26,51% dei voti il partito conservatore Gerb, il cui leader Borri- sov,contestato dalla popolazione scesa in piazza negli anni scorsi contro la dilagante corruzione, ha governato il paese per quasi dieci anni nel passato. Al secondo posto col 24,50% il partito liberale "Continuiamo il Cambiamento" (PP) di Kiril Petkov, l'ex premier dimessosi a giugno.Terzo è il partito nazionalista Vazrazhdane (Rinascita),col 14,15% dei voti.Sei forze in Parlamento