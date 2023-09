Diversità di genere: è ancora guerra tra il governatore della Florida e Disney per il “Don’t say gay”

(PRIMAPRESS) - USA - Non si ferma lo scontro iniziato alcuni mesi fa tra il governatore della Florida Ron DeSantis e la Disney, la più grande compagnia di intrattenimento per bambini sulla legge chiamata "Don't Day gay" che vieta di parlare di diversità di sesso a bambini in età formativa. "Proteggiamo i figli dalla Disney" è tornato a tuonare Ron DeSantis, accusandola di mandare messaggi sbagliati ai bambini. "E' sbagliato dire a un bambino di seconda elementare che potrebbe essere nato nel corpo sbagliato e può cambiare genere",ha affermato il governatore della Florida dal palco della convention conservatrice Pray Vote Stand."Se devo oppormi alle più grandi e cattive aziende come la Disney per proteggere i nostri figli, potete contare su di me",ha detto suscitando un'ovazione. "Non ditemi che un uomo può rimanere incinta". - (PRIMAPRESS)