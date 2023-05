Debito Usa: accordo raggiunto. mercoledì il voto per alzare il tetto ma con tagli ad alcuni programmi federali

(PRIMAPRESS) - USA - "Dopo settimane di negoziati siamo arrivati ad un accordo di cui beneficeranno i cittadini americani". Lo ha detto ai giornalisti lo Speaker della Camera, Kevin McCarthy a proposito dell'intesa sul tetto del debito. "C'è ancora molto lavoro da fare ma voteremo l'intesa mercoledì", ha annunciato il repubblicano.Biden e McCarthy, riferiva il New York Times, hanno tro- vato un "accordo di principio" sul tet- to del debito.L'intesa prevede l'innalzamento del tetto per 2 anni in cambio di tagli ad alcuni programmi federali. - (PRIMAPRESS)