Covid: Joe Biden chiede al Congresso fondi per un nuovo vaccino. Casi in aumento negli Usa

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente americano Joe Biden ha chiesto al Congresso i fondi per produrre un nuovo vaccino contro l'ultima variante del Covid visto l'aumento di casi negli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Usa ai giornalisti al suo seguito in Nevada, sottolineando di aver formulato "una raccomandazione" affinchè tutti gli americani lo facciano. Ha poi commentato la foto segnaletica di Donald Trump. "L'ho vista in tv, -ha detto-è un bell'uomo",mentre ha dichiarato di non aver visto l'intervista rilasciata a X: "Non mi interessava". - (PRIMAPRESS)