Colombia: l’incredibile storia di 4 fratellini sopravvissuti ad un incidente aereo nella selva del Guaviare

COLOMBIA - È una storia che nella sua tragicità si presta a diventare il soggetto per un film quella avvenuta in Colombia dove 4 bimbi sono sopravvissuti incredibilmente ad un incidente aereo. Sono stati trovati vivi dopo un incidente aereo avvenuto il primo maggio scorso nella selva del Guaviare, in Colombia. Il quotidiano El Tiempo,parla comprensibilmente di "un miracolo". Si tratta di 4 fratellini di età da uno a 13 anni, sopravvissuti a un incidente in cui sono morti il pilota e altri due adulti. I soccorritori avevano trovato indizi nella selva, tra cui tracce di una capanna di foglie, impronte recenti di scarpe e alcuni oggetti.Nelle ricerche sono stati impiegati oltre 200 uomini,comprese forze speciali.