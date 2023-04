Cina: perché Xi Jinping chiede di rafforzare l'addestramento militare. Il 16 Aprile imposta una "No fly zone"

(PRIMAPRESS) - CINA - Il presidente cinese Xi Jinping ha fatto appello alle forze armate della Cina perché "rafforzino l'addestramento in direzione di combattimenti veri". Citato dall'emittente Cctv, Xi ha par- lato in occasione di un'ispezione navale dopo i tre giorni di esercitazioni militari -su aria e su mare- attorno all'isola di Taiwan. Taipei segnala che il 16 aprile Pechino imporrà una 'no-fly zone' a nord di Taiwan per non precisate "attività spaziali". - (PRIMAPRESS)