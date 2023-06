Cedimento diga di Nova Kakhovka, CNN: immagini satellitari di giorni prima mostrano già delle crepe

(PRIMAPRESS) - UCRINA - La grande falla apertasi nella diga di Nova Kakhovka nella regione di Cherson in mano ai russi potrebbe non essere stata provocata deliberatamente. Il dubbio è sollevato dalla Cnn che ha analizzato le immagini satellitare nei giorni immediatamente prima del cedimento di parte della paratia di contenimento dell'acqua del fiume Dnepr. Quelle immagini, secondo l'emittente televisiva mostrano dei danneggiamenti già da pochi giorni prima del suo cedimento strutturale. E' l'analisi effettuata dalla Cnn consultando immagini satellitari dove si vede che il ponte stradale che attraversa la struttura era intatto fino al 28 maggiomentre alcune immagini scattate il 5 giugno mostrano una sezione mancante. La Cnn spiega di non poter verificare in modo indipendente se il danno al ponte stradale abbia avuto un ruolo nel crollo della diga o se sia stato distrutto in un attacco deliberato. - (PRIMAPRESS)