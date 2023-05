Caso Regeni: il Gup decide di chiamare in causa la Consulta per uscire dallo stallo degli 007 egiziani contumaci

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nell'udienza di oggi per il caso del ricercatore friulano Giulio Regeni, il gup di Roma ha accolto la richiesta della Procura, decidendo di inviare alla Consulta gli atti del processo. Chiedere alla Corte Costituzionale di esprimersi sulla questione relativa all'assenza degli imputati, cioè i quattro 007 egiziani, accusati di aver torturato Giulio fino a provocargli la morte. La decisione è stata presa per superare lo "stallo" del procedimento sulla morte del ricercatore friulano. E ha affermato che l'Egitto ha fatto "una scelta antidemocratica". I genitori di Giulio commentano: "Da oggi c'è una speranza in più". - (PRIMAPRESS)