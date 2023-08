Capitol Hill: fissato per il 4 marzo del 2024 la prima udienza del processo a Donald Trump

(PRIMAPRESS) - USA - Il processo all'ex presidente statunitense Donald Trump per l'assalto a Capitol Hill è stato fissato per il 4 marzo del 2024. Lo ha stabilito la giudice di Washington Tania Chutkan. Il giorno fissato per il processo è la vigilia del Super Tuesday nelle elezioni primarie per la Casa Bianca. La giudice ha respinto le richieste confliggenti dell'accusa e della difesa, sulla data di inizio del processo. "Nessuna delle due è accettabile", ha detto la giudice riferendosi al 2 gennaio e all'aprile del 2026. - (PRIMAPRESS)