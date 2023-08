Bric: il presidente brasiliano Lula propone a Johannesburg una moneta unica al posto del dollaro

(PRIMAPRESS) - JOHANNESBURG (SUDAFRICA) - Il presidente del Brasile, Luiz Lula, proporrà l'uso di una moneta comune tra i Paesi membri del Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) riuniti per il vertice annuale a Johannesburg che prenderà il via domani e proseguirà fino al 24 agosto. Lo ha anticipato lo stesso Lula sui social. Questa valuta "consentirà maggiori scambi tra paesi come il Brasile e il Sudafrica senza dipendere dalla valuta di un paese terzo", ha detto il leader progressista riferendosi al dollaro. - (PRIMAPRESS)