Bimbi ucraini deportati in Russia: la Corte dell’Aja spicca un mandato d’arresto per Putin

(PRIMAPRESS) - PAESI BASSI - "La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per Putin. Una decisione storica,da cui partirà la responsabilità storica". Queste le parole di commento del presidente ucraino Zelensky al mandato di cattura per il presidente russo della Corte dell'Aja. "Sarebbe impossibile portare a termine un'operazione così criminale senza l' ordine del massimo leader dello Stato terrorista", ha detto Zelensky aggiungendo che deportare bambini in Russia è una "malvagia politica che inizia col primo funzionario di questo Stato". - (PRIMAPRESS)