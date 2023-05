Berlino: 3 miliardi di aiuti in armi a Kiev. Pistorius (Difesa): “La Germania prende sul serio il suo aiuto”

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Mentre il presidente Zelensky era in visita dal Papa con la speranza di una trattava del Santo Padre per la pace il governo tedesco ha varato un pacchetto d'aiuto al paes3 aggredito dalla Russia. La Germania, infatti, ha annunciato oggi la fornitura all'Ucraina un pacchetto di aiuti del valore di quasi 3 miliardi di dollari per rafforzare la difesa del paese, segnando il più grande impegno di Berlino in aiuti militari dall'inizio della guerra.

Il ministero della Difesa tedesco ha dichiarato in una dichiarazione che il pacchetto può includere una varietà di hardware militare, tra cui veicoli corazzati, 30 carri armati Leopard, droni da ricognizione e munizioni. "Con questo prezioso contributo di materiale militare urgentemente necessario, dimostriamo ancora una volta che la Germania prende sul serio il suo sostegno", ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. “Tutti auspichiamo una rapida fine di questa terribile guerra condotta dalla Russia contro il popolo ucraino, che è contraria al diritto internazionale. Sfortunatamente, questo non è ancora in vista. La Germania fornirà quindi tutto l'aiuto possibile, finché sarà necessario", ha aggiunto Pistorius. - (PRIMAPRESS)