Acque contaminate Fukushima: iniziata la seconda fase di scarico in mare con la rassicurazione Aiea

GIAPPONE - Al via la seconda fase di scarico dell'acqua reflua radioattiva trattata della centrale nucleare di Fukushima in Giappone. Si tratta di liquido contaminato per effetto del devastante terremoto e del conseguente tsunami del 2011. L'operatore della centrale, Tepco, aveva iniziato lo sversamento nell'Oceano Pacifico lo scorso 24 agosto. Nonostante le rassicurazioni dell'Aiea e delle autorità nipponiche, la Cina aveva reagito sospendendo le importazioni di prodotti ittici dal Giappone.