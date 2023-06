Abusi su minori: 35 indagati della Chiesa cattolica in Bolivia. Le confessioni nel diario di un prete

(PRIMAPRESS) - BOLIVIA - Sono 35 i membri della Chiesa cattolica indagati in Bolivia dopo le denunce di vittime di abusi sessuali. Il Paese è ancora sotto shock per le confessioni di abusi trovate nel diario personale di un prete spagnolo morto nel 2009, dopo decenni di servizio in Bolivia. "35 persone sono accusate e indagate, e abbiamo 17 vittime identificate", fa sapere la procura. Inchiesta aperta dopo le pubblicazioni del Pais sul defunto sacerdote spagnolo Alfonso Pedrajas, che nel suo diario confessava di aver abusato in Bolivia di oltre 80 minori. - (PRIMAPRESS)