Zurigo: incidente stradale per un pullman di Flixibus sulla A3. Morta una donna italiana

(PRIMAPRESS) - ZURIGO - Grave incidente stradale nei pressi di Zurigo dove ha perso la la vita una donna ed altri 44 sono rimasti feriti mentre viaggiavano a bordo di un pullman partito da Genova. Il mezzo si è schiantato contro un muro nei pressi di Zurigo, in Svizzera. L'incidente si è verificato sull'autostrada A3 dove transitava il bus con a bordo 51 persone fra cui 13 italiani di cui non si conoscono ancora le condizioni. Il veicolo, appartenente a una filiale dell'impresa di trasporti Flixbus, era diretto a Düsseldorf, in Germania. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota e tra i feriti almeno tre persone, tra cui l'autista del pullman, sono gravi. Di certo si sa che ci sono 10 russi tra i feriti. A bordo c'erano, tra gli altri, almeno uno svizzero, un tedesco, due colombiani, un giordano, un rumeno, un bosniaco, due albanesi, e quattro africani. Sul pullman non erano presenti bambini. Le cause dell'incidente sono per il momento sconosciute, ma stamattina presto ha nevicato nella zona e l'asfalto era ghiacciato. L'incidente è peraltro avvenuto in un punto critico dell'autostrada, all'altezza di una brusca deviazione a destra su una strada secondaria su cui si immette la A3, dopo che il progetto degli anni '60 per una tangenziale che doveva attraversare Zurigo fu abbandonato a causa delle proteste. - (PRIMAPRESS)