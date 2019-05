Viterbo: sarebbe un giovane incensurato coreano di 22 anni l'omicida del negoziante di jeans

(PRIMAPRESS) - VITERBO - Per l’omicidio del negoziante di Viterbo, Norveo Fedeli, è stato fermato dai carabinieri un giovane di 22 anni di origini coreane, Micheal Aaron Pang ritenuto dagli investigatori l’assassino del proprietario della jeanseria nel centro della città laziale. Il giovane è stato fermato a Capodimonte, in un paese sul lago di Bolsena dove aveva preso il domicilio da qualche mese. Per lui l’accusa è di omicidio volontario e rapina.

Pang, sarebbe stato riconosciuto dai filmati delle telecamere della sorveglianza. C’è da sottolineare che il giovane non ha alcun precedente penale e risulta incensurato. - (PRIMAPRESS)