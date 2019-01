Vicenza: morta la neonata scagliata a terra dalla madre per una crisi post-parto

(PRIMAPRESS) - VICENZA - E’ morta la neonata di tre giorni che la scorsa notte all'ospedale San Bortolo di Vicenza era stata gettata a terra in casa dalla madre, forse per una crisi "post partum". E'avvenuto la scorsa notte a Lisiera di Bolzano Vicentino (Vicenza). La donna, 41 anni,subito dopo ha tentato il suicidio ferendosi alla gola con un coltello in modo non grave. Il papà della bimba ha chiamato il 118,ma per la piccola non c'è stato nulla da fare.Arrestata,la donna è piantonata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Vicenza. - (PRIMAPRESS)