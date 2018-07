Via libera alle navi Frontex per lo sbarco in Sicilia di 450 migranti che verranno redistribuiti in Spagna, Portogallo e Germania

(PRIMAPRESS) - POZZALLO (RAGUSA) - L'autorizzazione per lo sbarco a Pozzallo di tutti i migranti ancora presenti a bordo della nave della Gdf e di quella di Frontex che erano ferme da ieri in rada, è arrivata ieri in tarda serata e questa mattina sono iniziate le operazioni di sbarco per i circa 450 profughi in attesa di essere smistati nei paesi della Ue (Germania Spagna e Portogallo) che hanno dato la loro disponibilità ad accoglierne una parte (50 ciascuno).

Se è il segnale che qualcosa si sta smuovendo nella politica dell’accoglienza dell’Unione Europea lo si vedrà di qui a poco. Intanto, però, il governo italiano mostra la sua soddisfazione: "E' una vittoria politica", ha commentato il ministro dell'interno, Matteo Salvini. Fino alla decisione del Viminale, il pattugliatore della Finanza Monte Sperone e la Protector di Frontex eramo rimasti ormeggiati nelle acque di Pozzallo in attesa di nuove disposizioni dopo che era stato consentito lo sbarco a donne e bambini, insieme a chi aveva bisogno di assistenza medica e ad alcuni uomini, per evitare che le famiglie venissero divise. Una decisione, quella di far scendere donne e bambini, presa dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affermano fonti di Palazzo Chigi, nelle ore in cui raccoglieva la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere altri migranti. - (PRIMAPRESS)