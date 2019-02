Via libera alla Camera alla proposta di legge in materia di referendum. Ora il passaggio al Senato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Via libera della Camera alla proposta di legge costituzionale in materia di referendum presentata dalla maggioranza con 272 favorevoli, 141contrari e 17 astenuti. Il testo passa ora al Senato per la seconda delle quattro letture previste in materia di norme costituzionali. Architrave del testo è la facoltà di promuovere proposte di legge con 500 mila firme,con la possibilità di un successivo referendum "propositivo" se nel termine di 18 mesi le Camere non rispettassero l'iniziativa popolare. - (PRIMAPRESS)