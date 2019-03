Verona: dal controverso Congresso mondiale per le famiglie la richiesta dell'istituzione di un fondo salva-minori

(PRIMAPRESS) - VERONA - Dopo gli scontri e le polemiche per il Congresso mondiale delle famiglie che è riuscito a far litigare anche i vertici di governo, i gruppi intervenuti a Verona hanno siglato un documento di “Contrasto alla pratica dell'utero in affitto tramite rogatoria internazionale e la protezione dei minori”. Si tenta così di tutelare - spiegano gli organizzatori del congresso - di garantire il loro diritto ad avere una mamma e un papà, a non diventare oggetti di compravendita,di abusi sessuali,e pedopornografia e a ricevere un'educazione che non metta in discussione la loro identità sessuale biologica e non li induca a una sessualizzazione precoce”. Tra le richieste del documento finale anche l’istituzione di un fondo salva-famiglie e riconoscimento umanità del concepito. - (PRIMAPRESS)