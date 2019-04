Vercelli: auto in corsa si rovescia nel parcheggio di un hotel e abbatte un palo della luce. Illesa la conducente

(PRIMAPRESS) - VERCELLI - Incidente stradale nella prime ore del mattino a Vercelli nei pressi di via Magenta dove una auto ha perso il controllo andando a rovesciarsi all’interno del parcheggio antistante l’Hotel Cinzia dopo aver abbattuto un palo della luce. La conducente, una ragazza in evidente stato di choc è riuscita ad uscire da sola dall’abitacolo. Sono stati i proprietari dell’hotel e i clienti svegliati dal violento impatto, a chiamare i soccorsi. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando i testimoni si sono ritrovati davanti ad una scena che solo per fatalità non si è trasformata in tragedia. L’auto dopo aver perso il controllo ha impattato prima violentemente sul palo della luce, ha superato l’alta siepe che delimitava l’area di parcheggio dell’Hotel Cinzia per poi finire la sua corsa difronte all’ingresso del ristorante adagiandosi sul tetto della vettura. Il palo della luce abbattuto dal violento impatto, ha danneggiato due Suv in sosta nel parcheggio dell’Hotel. I due veicoli fanno parte del team arrivato a Vercelli per il Grand Motor Trail 2019 insieme al campione del ciclismo Claudio Chiappucci per consegnare al sindaco la targa di Città dello Sport dell’Associazione delle Capitali Europee dello Sport. - (PRIMAPRESS)