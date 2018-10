Venerdì l'addio a Gilberto Benetton nella sua Treviso. La cerimonia si terrà nel Duomo della città veneta

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sempre schivo e lontano dai riflettori, Gilberto Benetton se né andato, per una malattia che durava da tempo, senza far rumore. Venerdì i funerali dell’imprenditore molto amato da una Treviso a lui molto cara. E’ morto all'età di 77 anni, a distanza di un mese dall’operazione della società del gruppo di famiglia, Atlantia su Abertis,.

La morte del fratello minore Carlo, stroncato in pochi mesi da un tumore e il disastro del ponte Morandi con i coinvolgimento di società Autostrade aveva fortemente scosso la fibra di Gilberto.

A lui si deve la tessitura dei rapporti istituzionali con Florentino Perez per creare il più grande gruppo delle infrastrutture d’Europa.

A lui si deve la tessitura dei rapporti istituzionali con Florentino Perez per creare il più grande gruppo delle infrastrutture d'Europa.

Lascia le due figlie Sabrina e Barbara e la moglie Lalla, che è stata la compagna di una vita. Chi lo conosceva, lo descrive come una persona semplice, che nonostante tutto, viveva al di sotto dei suoi mezzi e che ha sempre messo la famiglia al primo posto. Nel 2011 aveva ricevuto la legione d'onore per meriti imprenditoriali dal presidente Nicolas Sarkozy.