Una multa da mille euro per chi porta via la sabbia. Un turista inglese il primo a farne le spese

(PRIMAPRESS) - OLBIA - E’ un turista italiano 40enne ma residente da tempo in Gran Bretagna la prima vittima dell’ordinanza contro il prelievo di sabbia emessa dalla Regione Sardegna. Al malcapitato è stata comminata una multa di oltre mille euro. Questa la sanzione inflitta dai carabinieri trovato in possesso di una bottiglia di plastica colma di sabbia presa da una spiaggia della costa nelle vicinanze di Olbia. Il divieto della regione aveva il giro del web e nei giorni scorsi su Facebook l'ambasciata tedesca in Italia avvertiva i propri connazionali sul divieto di prelevare sabbia dagli arenili dell'isola come souvenir spiegando che l’iniziativa è stata presa per non alterare l'ecosistema. - (PRIMAPRESS)