Roma: una bambina di 5 anni morte per asfissia. Un boccone le ha impedito la respirazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una morte assurda quella della bambina di 5 anni per asfissia. Il fatto è accaduto al Centro Commerciale di Fidene, vicino Roma, quando una famiglia stava rientrando dopo lo shopping natalizio e la bambina nell’auto stava mangiando un rustico risultato letale perché un pezzetto di wurstel le andato di traverso. I genitori hanno tentato di liberarla dell’alimento che le istruiva l’esofago ma non c’è stato niente da fare di qui la corsa in ospedale e poi tre giorni di agonia, fino all’epilogo di giovedì. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ma non ci sono indagati. - (PRIMAPRESS)