Un volo dell'antiterrorismo italiano potrebbe gia arrivare domani con l'ex brigatista rosso Cesare Battisti arrestato in Bolivia

(PRIMAPRESS) - SANTA CRUZ (BOLIVIA) - Un aereo italiano con a bordo gli uomini dell’antiterrorismo e della Criminalpol sono partiti alla volta di La Paz, la capitale boliviana per prelevare l’ex terrorista rosso Cesare Battisti arrestato questa mattina senza opporre resistenza e mostrando agli agenti un documento di identità brasiliano. Completato l’iter di estradizione Battisti potrebbe già arrivare domani in Italia per essere trasferito nel carcere romano di Rebibbia. - (PRIMAPRESS)