Un sondaggio della Cnn vede Trump in crescita nel consenso per il rinnovo del mandato presidenziale nel 2020

WASHINGTON - Spigoloso, arrogante e contestato dai media ma per gli americani la rielezione di Donald Trump per il mandato presidenziale del 2020 potrebbe avere una riconferma. A dirlo è un sondaggio commissionato dalla Cnn dove però gli intervistati sono divisi quasi a metà: con il 46% sicuro della rielezione e il 47% convinto del contrario. C'è da registrare, però, che solo a marzo scorso gli elettori convinti che Trump non sarebbe stato confermato erano il 54% mentre ora l'aumento del consenso per una probabile rielezione arriva anche da elettori di ogni tendenza. Fra i democratici il candidato più probabile è considerato Joe Biden, con il 33%.