Turismo: una casa vacanze su due è irregolare. Puglia, Toscana e Lazio guidano la classifica "nera" della GdF

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre l’Italia delle vacanze fa il pieno di turisti, una indagine della Guardia di Finanza rileva che una casa vacanza su 2 è stata affittata in modo irregolare da proprietari di seconde e terze case in località di mare, di montagna e nelle città d’arte. Le regioni più "irregolari" sono Puglia, Toscana e Lazio. In Sicilia scoperti hotel fantasma,del tutto ignoti al fisco. A Sassari scoperto un ospizio "pollaio". Irregolare anche un distributore di benzina su 5. - (PRIMAPRESS)