Trump e Melania a sorpresa tra le truppe americane in Iraq con selfie e autografi

IRAQ - Sarà stato per stemperare le polemiche provocate dallo shutdown che a sorpresa il presidente Usa, Donald Trump ha fatto visita a sorpresa alIe truppe americane in Iraq. C'è andato con la moglie Melania ed entrambi hanno riscosso un certo gradimento tra i soldati persino con selfie e autografi.

Il viaggio è stato organizzato in gran segreto per incontrare le sue truppe alla base aerea di Al-Asad. Questa è la prima visita di Trump alle truppe statunitensi nei due anni da presidente. Appena dopo una settimana dall'annuncio del ritiro ufficiale degli Stati Uniti dal fronte siriano. E infatti le sue parole non lasciano dubbi: «Non possiamo più essere il "gendarme" del mondo», ha detto. Una frase destinata a marcare un forte cambiamento nella storia delle alleanze e del posizionamento degli Usa nello scenario mondiale, almeno così come la storia ci aveva indicato fino ad ora.