Trento: operazione antidroga della GdF in Alto Adige e Baviera. Eseguiti 30 arresti

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Sotto il nome di “Alba Bianca" è scattata l'operazione antidroga ancora in corso in Trentino Alto Adige e in Baviera, in cui sono impegnate la Guardia di Finanza di Trento e il Servizio Centrale Investigazione Criminalità organizzata. Finora eseguiti 30 arresti,di cui dieci in flagranza di reato,nei confronti di appartenenti a una banda di narcotrafficanti. Sequestrati ingenti quantità di droga. L'operazione è condotta in collaborazione con organismi di polizia e dogana tedeschi e coordinata dalla Direzione Centrale Servizi Antidroga. - (PRIMAPRESS)