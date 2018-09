Tre rumeni gli autori della violenta rapina in una villa di Lanciano. Ricercato un quarto uomo

(PRIMAPRESS) - LANCIANO - La brutale aggressione di domenica scorsa, a danno di un chirurgo in pensione e di sua moglie, in una villa alle porte di Lanciano, in Abruzzo, ha già tre presunti autori del gesto finiti in manette. Sono tre uomini, di nazionalità rumena. Si tratta di due fratelli e un cugino, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Sono stati bloccati mentre si preparavano a fuggire in auto. - (PRIMAPRESS)