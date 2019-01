Torre Annunziata: sequestrati beni per 4 milioni di euro al clan Falanga

(PRIMAPRESS) - TORRE ANNUNZIATA - I carabinieri di Torre Annunziata hanno sequestrato beni per 4 milioni di euro a un broker della droga legato alla camorra. A Villaricca,San Vito Chietino e Cesenatico,eseguito un decreto di sequestro preventivo per la confisca di immobili, tra Napoli, Chieti e Forlì. Sigilli agli mmobili di Alberto Bova, napoletano residente a Cesenatico dove è ai domiciliari per reati in materia di droga,e affiliato al gruppo che fa capo a Maurizio Garofalo,elemento apicale del clan Falanga attivo a Torre del Greco e egemone nel mercato della droga - (PRIMAPRESS)