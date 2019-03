Torino-Lione: situazione di stallo anche dopo il meeting di ieri notte a Palazzo Chigi. Chiesto un approfondimento sui bandi di gara

(PRIMAPRESS) - ROMA - La questione dell’azzeramento o del proseguimento dei lavori per l’Alta Velocità Torino-Lione non riesce a superare le posizioni contrapposte nella maggioranza di Governo. Neanche il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi è servito a trovare una quadra nonostante il vicepremier Matteo Salvini nel corso della giornata avesse dichiarato che bisognava trovare una soluzione definitiva. Invece lo stallo rischia di arroventare gli animi anche se le dichiarazioni del dopo vertice tirano in ballo un approfondimento giuridico sui bandi che hanno dato il via ai lavori del tunnel. Intanto Giuseppe Conte ha promesso una soluzione in tempi brevi confidando su una mediazione che tuttavia appare difficile perché basata su posizioni completamente diverse tra Lega e M5S. - (PRIMAPRESS)