Terza operazione chirurgica per Angela Grignano uscita dal coma dopo lo scoppio presso l'Opera di Parigi

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Si è risvegliata dal coma farmacologico Angela Grignano, la giovane originaria di Trapani rimasta ferita nell'esplosione avvenuta nella boulangerie di Parigi. Con una terza operazione i medici hanno cercato di salvarle la gamba sinistra. I medici hanno ridotto i farmaci che la tenevano in coma farmacologico - raccontano i familiari - si è svegliata e dà cenni di comprensione".

Angela si trovava a Parigi per rincorrere il suo sogno di diventare una etiope della danza. L’operazione chirurgica di oggi rivelerà se la parte di tessuto muscolare saltato via con la deflagrazione potrà reggere la pressione sanguigna attraverso il pompaggio ridotto di un’arteria. - (PRIMAPRESS)