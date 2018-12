Strasburgo: è ancora caccia a Cherif Chekatt. Il tassista: "Ha ucciso per vendicare i fratelli morti in Siria"

(PRIMAPRESS) - STRASBURGO - Ancora nessuna traccia del presunto attentatore della strage al mercatino di Natale della città francese, Cherif Chekatt, che pistola in mano si era infilato in un taxi, avrebbe detto di aver "ucciso per vendicare i fratelli morti" in Siria. E’ quanto riporta il quotidiano Le Parisien, citando una testimonianza del conducente del taxi dopo i colpi esplosi a ripetizione. Sempre secondo il giornale, che quest’oggi ha pubblicato un “wanted” della polizia, Chekatt ha lasciato libero il tassista solo dopo che questi si è professato "musulmano praticante" e rispettoso della "preghiera". - (PRIMAPRESS)