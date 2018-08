Sparatoria nella zona residenziale di Brookside Drive in Canada. Uccise 4 persone e arrestato un sospetto

(PRIMAPRESS) - NEW BRUNSICK (CANADA) - In una sparatoria a Fredericton nel New Brunswick, nella parte orientale del Canada, sarebbero morte almeno 4 persone. La sparatoria è avvenuta in una zona residenziale, a Brookside Drive. L'operazione di polizia è ancora in corso. Un "sospetto" sarebbe stato preso in custodia, come ha annunciato la polizia di Fredericton. L'emittente Cbc, ha intervistato un testimone che ha raccontato di aver sentito un rumore "come di petardi", specificando che "dato il ritmo potrebbe essere stata una sequenza di spari". Un altro testimoni parla invece di "una quindicina di colpi di arma da fuoco".

Le forze dell'ordine hanno anche diffuso un appello via Twitter. "IMPORTANTE: si prega di non pubblicare informazioni sulla posizione o sulle attività della polizia o dei primi soccorritori. Stiamo ancora lavorando a un incidente attivo.

Rilasceremo le notizie confermate non appena possibile". La polizia si riferisce ad alcune fotografie che stanno circolando sui social network e ai servizi sulle tv locali che potrebbero essere in grado di aiutare l'autore della sparatoria. - (PRIMAPRESS)