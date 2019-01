Siena: arrestata una ragazza per l'uccisione di un marocchino 63enne

(PRIMAPRESS) - SIENA - I Carabinieri di Siena hanno fermato una giovane non ancora 18enne per l'accoltellamento e l'uccisione del marocchino 63enne a Castelnuovo Scalo, frazione di Asciano (Siena). Il corpo dell'uomo,trovato completamente nudo, presentava numerose coltellate su volto e busto. Le indagini hanno ricostruito la dinamica del delitto e individuato la responsabile. La giovane, fermata per omicidio, ha confessato il delitto e raccontato di essere stata aggredita dal 63enne, il quale ha tentato di stuprarla. - (PRIMAPRESS)