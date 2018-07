Sergio Marchionne in convalescenza in Svizzera per un intervento alla spalla

(PRIMAPRESS) - BERNA (SVIZZERA) - Ancora pochi giorni di convalescenza per Sergio Marchionne, l’Ad di FCA che la settimana scorsa era stato operato ad una spalla in Svizzera. Il caldo eccezionale dei giorni scorsi avrebbe infatti acuito il dolore cronico di cui Marchionne soffre da anni e che sarebbe anche una delle ragioni della sua predilezione per i maglioni girocollo. L'ad dovrebbe tornare operativo già la prossima settimana (25 luglio) quando è atteso a Torino per preparare il Consiglio di amministrazione sui dati del secondo semestre Fca. - (PRIMAPRESS)