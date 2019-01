Sea Watch: divieto di navigazione della Capitaneria a mezzo miglio dalla nave con i 47 migranti a bordo

(PRIMAPRESS) - SIRACUSA - Da questa mattina la Sea Watch, la nave della Ong con bandiera olandese con a bordo 47 migranti, non potrà essere avvicinata. A stabilirlo è un’ordinanza emessa ieri dalla Capitaneria di Porto di Siracusa che vieta la navigazione nel raggio di mezzo miglio intorno all’unità che è posizionata a circa a un miglio dalla Baia di Santa Panagia.

La decisione del comando guardiacostiero, probabilmente, potrebbe essere arrivata anche su direttive superiori in seguito alla visita a sorpresa di una delegazione parlamentare sulla Sea Watch 3. Sulla nave, infatti, erano saliti Stefania Prestigiacomo (FI), Riccardo Magi (Radicali Italiani) e Nicola Fratoianni (SI). Salvini era sembrato piuttosto contrariato dal blitz dei parlamentari: "non hanno rispettato le norme igienico-sanitarie. Possono portare a terra di tutto e di più". Sulla Sea Watch, ci tengo a ribadirlo - ha detto il ministro degli Interni, Matteo Salvini - non ci sono donne e bambini. Queste persone non devono essere messe in mano agli scafisti che sono i veri delinquenti". - (PRIMAPRESS)