Scoppia un motore nel volo New York-Dallas. Un morto e 7 feriti nell'incidente

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - L’esplosione di un motore del Boeing 737-700 che da New York era diretto a Dallas ha provocato un morto e 7 feriti. L’aereo era partito da circa 10 minuti dall’aeroporto Fiorello La Guardia NY quando il motore sinistro è esploso provocando la rottura di un finestrino con uno squarcio nella fiancata dell’aereo. Una passeggera parzialmente risucchiata verso l’esterno è stata afferrata da altri passeggeri per riportarla all’interno del velivolo. A bordo del volo 1380 viaggiavano 144 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio. I feriti nell'incidente sono almeno sette. Subito dopo l'esplosione del motore l'aereo ha peso quota in modo violentissimo: da 30.000 piedi a 13.000 piedi nel giro di cinque minuti, mentre l'intera discesa di emergenza verso Philadelphia è durata 15 minuti. - (PRIMAPRESS)